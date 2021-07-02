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В Україні підвищать тарифи на таксі Uber

Аня Мартинюк 02 липня 2021, 15:10
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В Україні підвищать тарифи на таксі Uber

Стало відомо, з чим це пов'язано.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що в Україні піднімуть тариф на проїзд таксі-сервісом Uber. Причина такого ходу подій – ріст цін на паливо та перенасичення ринку таксі. Водії Uber уже повідомлені про те, що збільшиться тариф і разом з них зарплата.

Глава Української таксомоторної асоціації (УТМА) Андрій Антонюк додав, що за останні півтора року поїздка на таксі в середньому зросла на 10-20%.

Також на формування цін вплинув карантин. 

 

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