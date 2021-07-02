В Україні підвищать тарифи на таксі Uber

В МОЗ дозволили змішувати різні вакцини при щепленні від коронавірусу 15:45
Депутати назвали розмір пенсії, якої достатньо для виживання в Україні 14:28
Впродовж літа в Україні провакцинують від коронавірусу дітей 13:49
Віз п'яного батька – 11-річний водій BMW потрапив у смертельну ДТП 13:12
Два мільйони українців вакцинувалися проти коронавірусу 12:27
Жінок-військовослужбовців України змусять ходити строєм на підборах 11:52
В Україні хворих на туберкульоз лікуватимуть сімейні лікарі 13:40
Гроші є - На прапори до Дня Незалежності України витратять 170 млн грн 13:16
Зеленський відреагував на слова Путіна про «один народ» 11:52
Расистська свиня – Міністра культури Ткаченка збираються гнати у відставку 08:37
В Україні тарифи на електроенергію зберегли до 1 серпня 10:18
В Україні плюс 633 ковідних хворих та понад 70 тисяч щеплених 09:06
Стало відомо, з чим це пов'язано.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що в Україні піднімуть тариф на проїзд таксі-сервісом Uber. Причина такого ходу подій – ріст цін на паливо та перенасичення ринку таксі. Водії Uber уже повідомлені про те, що збільшиться тариф і разом з них зарплата.
Глава Української таксомоторної асоціації (УТМА) Андрій Антонюк додав, що за останні півтора року поїздка на таксі в середньому зросла на 10-20%.
Також на формування цін вплинув карантин.
15:45: В МОЗ дозволили змішувати різні вакцини при щепленні від коронавірусу
14:28: Депутати назвали розмір пенсії, якої достатньо для виживання в Україні
13:49: Впродовж літа в Україні провакцинують від коронавірусу дітей
13:12: Віз п'яного батька – 11-річний водій BMW потрапив у смертельну ДТП
12:27: Два мільйони українців вакцинувалися проти коронавірусу
11:52: Жінок-військовослужбовців України змусять ходити строєм на підборах
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.