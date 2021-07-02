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Депутати назвали розмір пенсії, якої достатньо для виживання в Україні

Аня Мартинюк 02 липня 2021, 14:28
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Депутати назвали розмір пенсії, якої достатньо для виживання в Україні

Суми різні.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 липня, стало відомо, якою депутати України бачать пенсію. Депутат від партії "Батьківщина" Сергій Тарута вважає, що гідною має бути пенсія від 10 до 12 тисяч гривень. Тим часом представник «Слуги народу» Анатолій Костюх заявив, що в цифрах назвати не може.

«У кожного регіону свої розтрати. В Ужгороді молочка буде дорожче, ніж на Дніпропетровщині», - розповів Костюх.

Його колега Микола Тищенко вважає, що нинішні пенсії є обґрунтовані. Ще один «слуга» Ігор Кривошеєв додав, що для того, щоб вижити 5-6 тисяч гривень має бути пенсія, тому що 2-2,5 тисячі гривень - це «не ті цифри, які ми повинні пропонувати».

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