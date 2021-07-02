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Впродовж літа в Україні провакцинують від коронавірусу дітей

Аня Мартинюк 02 липня 2021, 13:49
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Впродовж літа в Україні провакцинують від коронавірусу дітей

З відповідною заявою виступив Ігор Кузин.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 липня, стало відомо, цього літа в Україні почнуть вакцинувати від коронавірусу й дітей. Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузин. За його словами, вакцинуватимуть лише тих, у кого підвищений ризик розвитку ускладнень від Covid-19.

«Ми будемо пропонувати вакцинувати дітей лише тих, які мають супутні захворювання або високі ризики пов'язані з Covid-19 ... Швидше за все, що влітку. І це буде належати не до 100% дітей, а тільки до тієї когорти, яка має важкі супутні захворювання або високі ризики ускладнень від Covid-19», - зазначив він.

Як відомо, раніше ВООЗ допустила до вакцинації дітей.

 

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