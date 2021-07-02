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З відповідною заявою виступив Ігор Кузин.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 липня, стало відомо, цього літа в Україні почнуть вакцинувати від коронавірусу й дітей. Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузин. За його словами, вакцинуватимуть лише тих, у кого підвищений ризик розвитку ускладнень від Covid-19.
«Ми будемо пропонувати вакцинувати дітей лише тих, які мають супутні захворювання або високі ризики пов'язані з Covid-19 ... Швидше за все, що влітку. І це буде належати не до 100% дітей, а тільки до тієї когорти, яка має важкі супутні захворювання або високі ризики ускладнень від Covid-19», - зазначив він.
Як відомо, раніше ВООЗ допустила до вакцинації дітей.
14:28: Депутати назвали розмір пенсії, якої достатньо для виживання в Україні
13:49: Впродовж літа в Україні провакцинують від коронавірусу дітей
13:12: Віз п'яного батька – 11-річний водій BMW потрапив у смертельну ДТП
12:27: Два мільйони українців вакцинувалися проти коронавірусу
11:52: Жінок-військовослужбовців України змусять ходити строєм на підборах
13:40: В Україні хворих на туберкульоз лікуватимуть сімейні лікарі
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