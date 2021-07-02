Віз п'яного батька – 11-річний водій BMW потрапив у смертельну ДТП

Аня Мартинюк 02 липня 2021, 13:12

Хлопчик загинув на місці.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 липня, стало відомо, що біля Львова сталась ДТП за участю автомобіля BMW. За кермом був 11-річний хлопчик. Він віз свого батька та його приятеля, які були у стані алкогольного сп’яніння. Подія трапилася 1 липня, в селі Рясне-Руське Львівської району.

Відомо, що дитина не справилася з керуванням та злетіла у кювет. На жаль, вижити хлопчику не вдалось. 35-річний батько, житель села Рясне, отримав травми. Саме він посадив дитину за кермо. Також його приятель, 23-річний житель цього ж села, власник авто, отримав травми.

Правоохоронці з'ясовують обставини ДТП, відкрито кримінальне провадження.