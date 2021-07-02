Депутати назвали розмір пенсії, якої достатньо для виживання в Україні 14:28
Впродовж літа в Україні провакцинують від коронавірусу дітей 13:49
Віз п'яного батька – 11-річний водій BMW потрапив у смертельну ДТП 13:12
Два мільйони українців вакцинувалися проти коронавірусу 12:27
Жінок-військовослужбовців України змусять ходити строєм на підборах 11:52
В Україні хворих на туберкульоз лікуватимуть сімейні лікарі 13:40
Гроші є - На прапори до Дня Незалежності України витратять 170 млн грн 13:16
Зеленський відреагував на слова Путіна про «один народ» 11:52
Расистська свиня – Міністра культури Ткаченка збираються гнати у відставку 08:37
В Україні тарифи на електроенергію зберегли до 1 серпня 10:18
В Україні плюс 633 ковідних хворих та понад 70 тисяч щеплених 09:06
Подбираем мебель в офис 08:59
Зеленський емоційно привітав збірну України з футболу з перемогою над шведами 08:36
Хлопчик загинув на місці.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 липня, стало відомо, що біля Львова сталась ДТП за участю автомобіля BMW. За кермом був 11-річний хлопчик. Він віз свого батька та його приятеля, які були у стані алкогольного сп’яніння. Подія трапилася 1 липня, в селі Рясне-Руське Львівської району.
Відомо, що дитина не справилася з керуванням та злетіла у кювет. На жаль, вижити хлопчику не вдалось. 35-річний батько, житель села Рясне, отримав травми. Саме він посадив дитину за кермо. Також його приятель, 23-річний житель цього ж села, власник авто, отримав травми.
Правоохоронці з'ясовують обставини ДТП, відкрито кримінальне провадження.
14:28: Депутати назвали розмір пенсії, якої достатньо для виживання в Україні
13:49: Впродовж літа в Україні провакцинують від коронавірусу дітей
13:12: Віз п'яного батька – 11-річний водій BMW потрапив у смертельну ДТП
12:27: Два мільйони українців вакцинувалися проти коронавірусу
11:52: Жінок-військовослужбовців України змусять ходити строєм на підборах
13:40: В Україні хворих на туберкульоз лікуватимуть сімейні лікарі
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.