Віз п'яного батька – 11-річний водій BMW потрапив у смертельну ДТП 13:12
Два мільйони українців вакцинувалися проти коронавірусу 12:27
Жінок-військовослужбовців України змусять ходити строєм на підборах 11:52
В Україні хворих на туберкульоз лікуватимуть сімейні лікарі 13:40
Гроші є - На прапори до Дня Незалежності України витратять 170 млн грн 13:16
Зеленський відреагував на слова Путіна про «один народ» 11:52
Расистська свиня – Міністра культури Ткаченка збираються гнати у відставку 08:37
В Україні тарифи на електроенергію зберегли до 1 серпня 10:18
В Україні плюс 633 ковідних хворих та понад 70 тисяч щеплених 09:06
Подбираем мебель в офис 08:59
Зеленський емоційно привітав збірну України з футболу з перемогою над шведами 08:36
У МОЗ планують заборонити невакцинованим українцям працювати у сфері обслуговування 13:11
Статистику навели у прес-службі МОЗ.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 липня, у прес-службі МОЗ повідомили, що 2 001 132 українців отримали вакцину від корона вірусної інфекції. За минулу добу вакциновано було 90 959 осіб.
«З початку прищеплювальної кампанії щеплено 2 001 132 особи, з них отримали першу дозу 2 001 130 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози 766 483 чоловік (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 2 767 613 щеплень», - йдеться в повідомленні.
Так, на вакцину наразі очікує 765 181 українець.
13:12: Віз п'яного батька – 11-річний водій BMW потрапив у смертельну ДТП
12:27: Два мільйони українців вакцинувалися проти коронавірусу
11:52: Жінок-військовослужбовців України змусять ходити строєм на підборах
13:40: В Україні хворих на туберкульоз лікуватимуть сімейні лікарі
13:16: Гроші є - На прапори до Дня Незалежності України витратять 170 млн грн
11:52: Зеленський відреагував на слова Путіна про «один народ»
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.