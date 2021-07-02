Два мільйони українців вакцинувалися проти коронавірусу

Аня Мартинюк 02 липня 2021, 12:27

Статистику навели у прес-службі МОЗ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 липня, у прес-службі МОЗ повідомили, що 2 001 132 українців отримали вакцину від корона вірусної інфекції. За минулу добу вакциновано було 90 959 осіб.

«З початку прищеплювальної кампанії щеплено 2 001 132 особи, з них отримали першу дозу 2 001 130 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози 766 483 чоловік (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 2 767 613 щеплень», - йдеться в повідомленні.

Так, на вакцину наразі очікує 765 181 українець.