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Жінок-військовослужбовців України змусять ходити строєм на підборах

Аня Мартинюк 02 липня 2021, 11:52
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Жінок-військовослужбовців України змусять ходити строєм на підборах

А саме на День Незалежності України. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 липня, у прес-службі Міноборони повідомили, що  в День Незалежності України, 24 серпня, жінки-військовослужбовці ходитимуть строєм на підборах. Урочисте дійство відбудеться на Хрещатику.

Відомо, що жінки-військовослужбовці уже тренеруються ходити стройовим кроком в туфлях. Також зазначається, що цього року жінки-військовослужбовці маршируватимуть в парадній формі і без зброї.

До слова, курсантки йтимуть новим стройовим кроком, який передбачає підняття ноги від землі на 10-15 сантиметрів, а не на 15-20 сантиметрів.

 

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