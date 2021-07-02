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А саме на День Незалежності України.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 липня, у прес-службі Міноборони повідомили, що в День Незалежності України, 24 серпня, жінки-військовослужбовці ходитимуть строєм на підборах. Урочисте дійство відбудеться на Хрещатику.
Відомо, що жінки-військовослужбовці уже тренеруються ходити стройовим кроком в туфлях. Також зазначається, що цього року жінки-військовослужбовці маршируватимуть в парадній формі і без зброї.
До слова, курсантки йтимуть новим стройовим кроком, який передбачає підняття ноги від землі на 10-15 сантиметрів, а не на 15-20 сантиметрів.
13:12: Віз п'яного батька – 11-річний водій BMW потрапив у смертельну ДТП
12:27: Два мільйони українців вакцинувалися проти коронавірусу
11:52: Жінок-військовослужбовців України змусять ходити строєм на підборах
13:40: В Україні хворих на туберкульоз лікуватимуть сімейні лікарі
13:16: Гроші є - На прапори до Дня Незалежності України витратять 170 млн грн
11:52: Зеленський відреагував на слова Путіна про «один народ»
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