На Atlas Weekend вакцинуватимуть любителів музики

Аня Мартинюк 02 липня 2021, 11:20

На павільйоні ВДНГ розмістять центр вакцинації проти коронавірусу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 липня, в телеграм-каналі Helsi.me з'явилося повідомлення про те, що на популярному фестивалі Atlas Weekend відвідувачам робитимуть щеплення проти коронавірусу. Як відомо, дійство пройде в період з 5 по 11 липня.

Центр вакцинації буде розміщений в дев'ятому павільйоні ВДНГ. Він працюватиме щодня з 10:00 до 16:00.

Наголошується, що бажаючі вакцинуватися не обов’язково муситимуть мати квиток на музичний фестиваль.