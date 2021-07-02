На Atlas Weekend вакцинуватимуть любителів музики

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На павільйоні ВДНГ розмістять центр вакцинації проти коронавірусу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 липня, в телеграм-каналі Helsi.me з'явилося повідомлення про те, що на популярному фестивалі Atlas Weekend відвідувачам робитимуть щеплення проти коронавірусу. Як відомо, дійство пройде в період з 5 по 11 липня.
Центр вакцинації буде розміщений в дев'ятому павільйоні ВДНГ. Він працюватиме щодня з 10:00 до 16:00.
Наголошується, що бажаючі вакцинуватися не обов’язково муситимуть мати квиток на музичний фестиваль.
13:40: В Україні хворих на туберкульоз лікуватимуть сімейні лікарі
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