ВРУ посилила відповідальність за домашнє насильство

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Порушники платитимуть штраф або відбуватимуть суспільно корисні роботи.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 липня, ВРУ прийняла в другому читанні і в цілому законопроект № 3908-1 про посилення адмінвідповідальності за здійснення домашнього насильства. Свій голос «за» віддали 336 депутатів.
Так, за домашнє насильство передбачаються суспільно корисні роботи або штраф від 170 до 340 гривень. Кошти за ці роботи будуть отримувати постраждалі від домашнього насильства. У разі повторного вчинення насильства штраф подвоюється.
Уточнюється, що мова йде про насильство фізичного, психологічного або економічного характеру.
13:40: В Україні хворих на туберкульоз лікуватимуть сімейні лікарі
13:16: Гроші є - На прапори до Дня Незалежності України витратять 170 млн грн
11:52: Зеленський відреагував на слова Путіна про «один народ»
08:37: Расистська свиня – Міністра культури Ткаченка збираються гнати у відставку
10:18: В Україні тарифи на електроенергію зберегли до 1 серпня
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