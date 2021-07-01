ВРУ посилила відповідальність за домашнє насильство

Аня Мартинюк 01 липня 2021, 14:08

Порушники платитимуть штраф або відбуватимуть суспільно корисні роботи.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 липня, ВРУ прийняла в другому читанні і в цілому законопроект № 3908-1 про посилення адмінвідповідальності за здійснення домашнього насильства. Свій голос «за» віддали 336 депутатів.

Так, за домашнє насильство передбачаються суспільно корисні роботи або штраф від 170 до 340 гривень. Кошти за ці роботи будуть отримувати постраждалі від домашнього насильства. У разі повторного вчинення насильства штраф подвоюється.

Уточнюється, що мова йде про насильство фізичного, психологічного або економічного характеру.