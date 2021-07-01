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Озвучено тариф на лікування.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 липня, у прес-службі МОЗ повідомили, що хворих на туберкульоз українців зможуть лікувати сімейні лікарі. Національна служба здоров'я України ввела відповідний пакет послуг «Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги».
Так, НСЗУ уклала договори на 85 мільйонів 811 тисяч гривень з 434 закладами. Тариф за супровід та лікування одного пацієнта становить 775 гривень. Також після завершення лікування заклад отримуватиме вдвічі більшу суму. А саме за місяць, за який пацієнт завершить лікування.
13:40: В Україні хворих на туберкульоз лікуватимуть сімейні лікарі
13:16: Гроші є - На прапори до Дня Незалежності України витратять 170 млн грн
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10:18: В Україні тарифи на електроенергію зберегли до 1 серпня
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