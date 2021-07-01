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За ці гроші можна було б придбати 338 600 доз вакцин.
Новину передає «Преса України».
За даними StateWatch, в Україні до Дня Незалежності України з бюджету витратять 170,7 мільйонів гривень. Стільки піде на закупівлю прапорів.
У Харкові на встановлення флагштока і облаштування території навколо неї витратять 24,5 млн гривень.
У Броварах Київської області з'явиться 72-метровий флагшток з прапором за 20,7 млн гривень.
У Вінницькій області за 15 млн грн встановлять державний прапор висотою 50 метрів.
13:40: В Україні хворих на туберкульоз лікуватимуть сімейні лікарі
13:16: Гроші є - На прапори до Дня Незалежності України витратять 170 млн грн
11:52: Зеленський відреагував на слова Путіна про «один народ»
08:37: Расистська свиня – Міністра культури Ткаченка збираються гнати у відставку
10:18: В Україні тарифи на електроенергію зберегли до 1 серпня
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