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Гроші є - На прапори до Дня Незалежності України витратять 170 млн грн

Аня Мартинюк 01 липня 2021, 13:16
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Гроші є - На прапори до Дня Незалежності України витратять 170 млн грн

За ці гроші можна було б придбати 338 600 доз вакцин.

Новину передає «Преса України».

За даними StateWatch, в Україні до Дня Незалежності України з бюджету витратять 170,7 мільйонів гривень. Стільки піде на закупівлю прапорів.

У Харкові на встановлення флагштока і облаштування території навколо неї витратять 24,5 млн гривень.

У Броварах Київської області з'явиться 72-метровий флагшток з прапором за 20,7 млн гривень. 

У Вінницькій області за 15 млн грн встановлять державний прапор висотою 50 метрів.

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