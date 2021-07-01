Зеленський відреагував на слова Путіна про «один народ»

Аня Мартинюк 01 липня 2021, 11:52

Президент України зауважив, що українці та росіяни – це не один народ.

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський виступив з важливою заявою. За його словами, він не згоден з тезою лідера Кремля Володимира Путіна. Останній заявив, що українці і росіяни - це один народ.

«Давайте, нарешті, розставимо крапки над "i". Ми точно не один народ. Так, у нас є багато спільного. У нас загальна частина історії, пам'ять, сусідство, родичі, загальні перемога над фашизмом і загальні трагедії. Так, все це вкрай важливо, і ми про це пам'ятаємо. І, можливо, щось спільне у нас буде в майбутньому, якщо ще не пізно зупинити тотальне розділення між нашими країнами. Але ми, повторю ще раз, не один народ. Були б одним народом, то в Москві, швидше за все, ходили б гривні, а над Державною думою розвивався жовто-блакитний прапор. Так що, ми точно не один народ. У кожного з нас свій шлях. Але мета у нас дійсно повинна бути одна - закінчити війну на Донбасі , повернути Україні її території», - заявив український лідер.

Зеленський особливо наголосив, що неможливо одночасно говорити про "один народ" і відкрито захоплювати українські території.