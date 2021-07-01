Зеленський відреагував на слова Путіна про «один народ»

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Президент України зауважив, що українці та росіяни – це не один народ.
Новину передає «Преса України».
Президент України Володимир Зеленський виступив з важливою заявою. За його словами, він не згоден з тезою лідера Кремля Володимира Путіна. Останній заявив, що українці і росіяни - це один народ.
«Давайте, нарешті, розставимо крапки над "i". Ми точно не один народ. Так, у нас є багато спільного. У нас загальна частина історії, пам'ять, сусідство, родичі, загальні перемога над фашизмом і загальні трагедії. Так, все це вкрай важливо, і ми про це пам'ятаємо. І, можливо, щось спільне у нас буде в майбутньому, якщо ще не пізно зупинити тотальне розділення між нашими країнами. Але ми, повторю ще раз, не один народ. Були б одним народом, то в Москві, швидше за все, ходили б гривні, а над Державною думою розвивався жовто-блакитний прапор. Так що, ми точно не один народ. У кожного з нас свій шлях. Але мета у нас дійсно повинна бути одна - закінчити війну на Донбасі , повернути Україні її території», - заявив український лідер.
Зеленський особливо наголосив, що неможливо одночасно говорити про "один народ" і відкрито захоплювати українські території.
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08:59: Подбираем мебель в офис
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