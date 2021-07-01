В Україні побільшало коронавірусних хворих

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Також українці активніше вакцинуються.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 липня, у прес-службі МОЗ заявили, що за минулу добу в Україні виявили 705 коронавірусних хворих. З них дітей – 28, медпрацівників – 18. На жаль, 51 пацієнт помер.
«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (231), Київській (56), Харківській (41), Одеській (41) та Дніпропетровській (31) областях», - йдеться в повідомленні.
Разом з тим 30 червня 93 186 людей були щеплені проти смертоносного китайського вірусу. З них першу дозу отримали 31 714 людини.
08:37: Расистська свиня – Міністра культури Ткаченка збираються гнати у відставку
10:18: В Україні тарифи на електроенергію зберегли до 1 серпня
09:06: В Україні плюс 633 ковідних хворих та понад 70 тисяч щеплених
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