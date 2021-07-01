Расистська свиня – Міністра культури Ткаченка збираються гнати у відставку

Аня Мартинюк 01 липня 2021, 08:37

Через конфлікт з відомою телеведучою.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 30 червня, українська телеведуча Кароліна Ашіон опублікувала на своїй сторінці у соцмережі пост про конфлікт з міністром культури Олександром Ткаченком. За її словами, у минулому вона запитала у Ткаченка, чи не могла б прийняти участь у кастингу на каналі 2 + 2, коли Ткаченко був генпродюсером «1 + 1 медіа».

«Відповідь була карколомною: «Ви в дзеркало себе бачили? Аудиторія нашого каналу не те, щоб ... Я не готовий ризикувати рейтингами ... Далі - шок, море сліз і звільнення. Чи бачила я себе в дзеркало? Так бачила. Начебто нормальна. Та, певно, кольором шкіри для 1 + 1 не вийшла, на «Антоніну» (збірний образ глядача «Плюсів») не схожа. Минуло майже 6 років. І ось я на Leopolisjazz, ніс до носа з нинішнім Міністром Культури Олександром Ткаченком. У такі моменти справа не в «хоробрості», а в незрозумілою силі, що сама змушує тебе говорити. Я нагадала Ткаченко про той епізод», - зазначила вона.

За словами телеведучої, реакція Ткаченка була такою ж.

«- Так, а що ви хотіли б від мене почути? Вас влаштує відповідь, що зараз я б такого не сказав?» - відповів Ткаченко.

В результаті за Кароліну Ашіон заступився український письменник Анатолій Улянов. Він назвав міністра культури України безкультурним расистом.

«Людина, що дозволяє собі расистські висловлювання, не може відповідати за культуру країни і представляти її в світі, тому що тим самим принижує і ганьбить весь український народ….Я не знаю, в якій дірі і що за люди вас виховали, Олександр Ткаченко, але тільки провінційний неандерталець може не розуміти якщо не людську ціну подібної дикості, то її політичну вагу для вашого іміджу, і іміджу країни, яку ви представляєте», - зазначив письменник.

Останній закликав до відставки Ткаченка за словами «Расистській свині потрібно показати її місце в сучасному світі. Геть расистську гадину!».