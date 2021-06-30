В Україні податок на купівлю землі доросте до 6,5%

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Разом з військовим збором.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі Мін'юсту повідомили, що з 1 липня сторони угоди із купівлі земельної ділянки платитимуть 5% податку на доходи фізосіб, 1,5% військового збору від вартості ділянки. Мова йде про вартість ділянки, прописаної у договорі.
«Після зняття так званого мораторію на відчуження ділянок сільськогосподарського призначення при посвідченні договору про відчуження такої земельної ділянки необхідно буде оплатити: податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5% від ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу; військовий збір в розмірі 1,5% , причому ще до моменту нотаріального посвідчення договору відчуження земельної ділянки», - зазначено повідомленні.
Нагадаємо, в Кабміні заявляли, що у 2021 року сильного ефекту від ринку землі очікувати не треба.
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13:11: У МОЗ планують заборонити невакцинованим українцям працювати у сфері обслуговування
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