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Українці й надалі платитимуть 1,68 грн за кВт-годину.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 червня, стало відомо, що Кабмін продовжив до 1 серпня діючий механізм спеціальних зобов'язань щодо забезпечення електроенергією населення. Також було збережено діючу ціну.
Про це йдеться в постанові №659 на сайті уряду. Так, тариф становитиме 1,68 грн за кВт-годину.
Як повідомлялось раніше, в Міненерго обіцяли представити нову модель спеціальних зобов’язань для встановлення диференційованих тарифів для населення. Але обіцяне не було виконане.
10:18: В Україні тарифи на електроенергію зберегли до 1 серпня
09:06: В Україні плюс 633 ковідних хворих та понад 70 тисяч щеплених
08:36: Зеленський емоційно привітав збірну України з футболу з перемогою над шведами
13:11: У МОЗ планують заборонити невакцинованим українцям працювати у сфері обслуговування
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