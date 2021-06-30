В Україні тарифи на електроенергію зберегли до 1 серпня

Аня Мартинюк 30 червня 2021, 10:18

Українці й надалі платитимуть 1,68 грн за кВт-годину.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 червня, стало відомо, що Кабмін продовжив до 1 серпня діючий механізм спеціальних зобов'язань щодо забезпечення електроенергією населення. Також було збережено діючу ціну.

Про це йдеться в постанові №659 на сайті уряду. Так, тариф становитиме 1,68 грн за кВт-годину.

Як повідомлялось раніше, в Міненерго обіцяли представити нову модель спеціальних зобов’язань для встановлення диференційованих тарифів для населення. Але обіцяне не було виконане.