В Україні стартує тестування COVID-сертифікатів

Аня Мартинюк 30 червня 2021, 09:42

Мова йде про документ в додатку Дія.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що в Україні з 1 липня почнуть тестувати «ковідні сертифікати». Про це розповів глава Мінцифри Михайло Федоров. Він наголосив, що зареєструватись українці можуть вже зараз. Мова йде про тих українців, які отримали вакцину від коронавірусу.

«Що таке "ковідний" сертифікат? Це документ в додатку Дія, що підтверджує ваш статус про вакцинацію в Україні, на території ЄС та інших країнах. Працювати буде, як і будь-який інший документ в Дії», - уточнив він.

Федоров пояснив, що дійсність сертифікату можна буде перевірити через QR-код.