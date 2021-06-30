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Свіжу статистику представили у прес-службі МОЗ.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 червня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні за минулу добу виявили 633 нових коронавірусних хворих. З них 31 дитина та 19 медпрацівників.
«Також за минулу добу госпіталізовано – 360 осіб; летальних випадків – 40; одужало – 2 294 осіб», - йдеться в повідомленні.
Всього за добу провели 45794 тести на коронавірусну інфекцію.
Варто зазначити, що за останню добу в Україні провели 81 637 щеплень проти COVID-19. Першу дозу отримали 21 475 людей.
09:06: В Україні плюс 633 ковідних хворих та понад 70 тисяч щеплених
08:36: Зеленський емоційно привітав збірну України з футболу з перемогою над шведами
13:11: У МОЗ планують заборонити невакцинованим українцям працювати у сфері обслуговування
12:16: CoronaVac назвали ефективною для дітей від 3 до 17 років
11:37: Акція ФОПів у Києві – Поліція відібрала у учасників труни та вінки
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