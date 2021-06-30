В Україні плюс 633 ковідних хворих та понад 70 тисяч щеплених

Аня Мартинюк 30 червня 2021, 09:06

Свіжу статистику представили у прес-службі МОЗ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 червня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні за минулу добу виявили 633 нових коронавірусних хворих. З них 31 дитина та 19 медпрацівників.

«Також за минулу добу госпіталізовано – 360 осіб; летальних випадків – 40; одужало – 2 294 осіб», - йдеться в повідомленні.

Всього за добу провели 45794 тести на коронавірусну інфекцію.







Варто зазначити, що за останню добу в Україні провели 81 637 щеплень проти COVID-19. Першу дозу отримали 21 475 людей.