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В Україні плюс 633 ковідних хворих та понад 70 тисяч щеплених

Аня Мартинюк 30 червня 2021, 09:06
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В Україні плюс 633 ковідних хворих та понад 70 тисяч щеплених

Свіжу статистику представили у прес-службі МОЗ. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 червня, у прес-службі МОЗ повідомили, що в Україні за минулу добу виявили 633 нових коронавірусних хворих. З них 31 дитина та 19 медпрацівників.

«Також за минулу добу госпіталізовано – 360 осіб; летальних випадків – 40; одужало – 2 294 осіб», - йдеться в повідомленні. 

Всього за добу провели 45794 тести на коронавірусну інфекцію.



Варто зазначити, що за останню добу в Україні провели 81 637 щеплень проти COVID-19. Першу дозу отримали 21 475 людей.

 

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