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Гра завершилась рахунком 2: 1.
Новину передає «Преса України».
Президент України Володимир Зеленський відреагував на перемогу української збірної з футболу з перемогою над шведами. Гра завершилась рахунком 2: 1. Нагадаємо, гра пройшла в 1/8 чемпіонату Євро-2020.
«Я знав, що сьогодні і від себе особисто, і від усієї України напишу саме ці слова, незалежно від результату. Ми вболівали за вас всією душею! Ми дякуємо вам від щирого серця! Ми пишаємося вами усією країною! Але яке ж велике щастя написати це саме після перемоги! І отримати можливість написати це ще раз. Після 1/4. Або після 1/2. А, може, і після фіналу Євро!», - зазначив український лідер у соцмережі.
Зеленський також додав у пості, що це була «неймовірна напруга, божевільна "заруба" в екстра-таймі і феєрична розв'язка на 121-й хвилині».
09:06: В Україні плюс 633 ковідних хворих та понад 70 тисяч щеплених
08:36: Зеленський емоційно привітав збірну України з футболу з перемогою над шведами
13:11: У МОЗ планують заборонити невакцинованим українцям працювати у сфері обслуговування
12:16: CoronaVac назвали ефективною для дітей від 3 до 17 років
11:37: Акція ФОПів у Києві – Поліція відібрала у учасників труни та вінки
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