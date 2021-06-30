Зеленський емоційно привітав збірну України з футболу з перемогою над шведами

Аня Мартинюк 30 червня 2021, 08:36

Гра завершилась рахунком 2: 1.

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський відреагував на перемогу української збірної з футболу з перемогою над шведами. Гра завершилась рахунком 2: 1. Нагадаємо, гра пройшла в 1/8 чемпіонату Євро-2020.

«Я знав, що сьогодні і від себе особисто, і від усієї України напишу саме ці слова, незалежно від результату. Ми вболівали за вас всією душею! Ми дякуємо вам від щирого серця! Ми пишаємося вами усією країною! Але яке ж велике щастя написати це саме після перемоги! І отримати можливість написати це ще раз. Після 1/4. Або після 1/2. А, може, і після фіналу Євро!», - зазначив український лідер у соцмережі.

Зеленський також додав у пості, що це була «неймовірна напруга, божевільна "заруба" в екстра-таймі і феєрична розв'язка на 121-й хвилині».