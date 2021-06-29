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У Греції вакцинованим платитимуть 150 євро

Аня Мартинюк 29 червня 2021, 13:59
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У Греції вакцинованим платитимуть 150 євро

Але не всім.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 червня, стало відомо, що у Греції вирішили платити людям віком до 26 років, які вирішать вакцинуватися проти коронавірусу.  Саме 150 євро за першу дозу. 

Гроші можна буде витратити на оплату туристичних послуг та квитки в установи культури. Про це розповів прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс. Гроші почнуть видавати з 15 липня.

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