У Греції вакцинованим платитимуть 150 євро

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Але не всім.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 червня, стало відомо, що у Греції вирішили платити людям віком до 26 років, які вирішать вакцинуватися проти коронавірусу. Саме 150 євро за першу дозу.
Гроші можна буде витратити на оплату туристичних послуг та квитки в установи культури. Про це розповів прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс. Гроші почнуть видавати з 15 липня.
13:11: У МОЗ планують заборонити невакцинованим українцям працювати у сфері обслуговування
12:16: CoronaVac назвали ефективною для дітей від 3 до 17 років
11:37: Акція ФОПів у Києві – Поліція відібрала у учасників труни та вінки
10:57: Дослідники визначили, які вакцини захищають від штаму коронавірусу «Дельта»
10:17: ПриватБанк не дозволив використовувати е-підпис усім підряд
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