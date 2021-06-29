У Сумах виник дефіцит питної води

Аня Мартинюк 29 червня 2021, 13:40

Ціна питання 30 мільйонів гривень.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 червня, стало відомо, що у Сумах виникла проблема з питною водою. Так, її не вистачає на тлі спеки, оскільки люди використовують більше води. У Міськводоканалі Сумської міської ради зазначили, що для вирішення цієї проблеми треба пробурити хоча б п'ять нових артезіанських свердловин.

«Питання будівництва нових артезіанських свердловин - насущне і актуальний. Місту не вистачає води. Особливо в жаркі літні дні», - зазначили в прес-службі.

До слова, будівництво однієї свердловини коштує приблизно 30 млн гривень.