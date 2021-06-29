У Сумах виник дефіцит питної води

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Ціна питання 30 мільйонів гривень.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 червня, стало відомо, що у Сумах виникла проблема з питною водою. Так, її не вистачає на тлі спеки, оскільки люди використовують більше води. У Міськводоканалі Сумської міської ради зазначили, що для вирішення цієї проблеми треба пробурити хоча б п'ять нових артезіанських свердловин.
«Питання будівництва нових артезіанських свердловин - насущне і актуальний. Місту не вистачає води. Особливо в жаркі літні дні», - зазначили в прес-службі.
До слова, будівництво однієї свердловини коштує приблизно 30 млн гривень.
13:11: У МОЗ планують заборонити невакцинованим українцям працювати у сфері обслуговування
12:16: CoronaVac назвали ефективною для дітей від 3 до 17 років
11:37: Акція ФОПів у Києві – Поліція відібрала у учасників труни та вінки
10:57: Дослідники визначили, які вакцини захищають від штаму коронавірусу «Дельта»
10:17: ПриватБанк не дозволив використовувати е-підпис усім підряд
09:39: Боровся з Джонні Депом: Австралійського віце-прем’єра оштрафували на $150
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