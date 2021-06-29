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З такою ідеєю виступив головний санлікар Ігор Кузин.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 липня, головний санлікар Ігор Кузин зробив важливу заяву. За його словами, в Україні працівники сфери обслуговування повинні бути вакциновані. Відповідна заява прозвучала в останньому інтерв’ю.
«Ми не повинні допускати їх до робочих місць без щеплення. Для всіх інших забезпечити обов'язковість досить важко і сам процес контролю не матиме практичного сенсу. Це скоріше власний вибір людини», - зазначив він.
Ігор Кузин вважає, що невакциновані діти також не повинні ходити в школу. Натомість їм краще перейти на дистанційне навчання.
13:11: У МОЗ планують заборонити невакцинованим українцям працювати у сфері обслуговування
12:16: CoronaVac назвали ефективною для дітей від 3 до 17 років
11:37: Акція ФОПів у Києві – Поліція відібрала у учасників труни та вінки
10:57: Дослідники визначили, які вакцини захищають від штаму коронавірусу «Дельта»
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