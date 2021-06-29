У МОЗ планують заборонити невакцинованим українцям працювати у сфері обслуговування

Аня Мартинюк 29 червня 2021, 13:11

З такою ідеєю виступив головний санлікар Ігор Кузин.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 липня, головний санлікар Ігор Кузин зробив важливу заяву. За його словами, в Україні працівники сфери обслуговування повинні бути вакциновані. Відповідна заява прозвучала в останньому інтерв’ю.

«Ми не повинні допускати їх до робочих місць без щеплення. Для всіх інших забезпечити обов'язковість досить важко і сам процес контролю не матиме практичного сенсу. Це скоріше власний вибір людини», - зазначив він.

Ігор Кузин вважає, що невакциновані діти також не повинні ходити в школу. Натомість їм краще перейти на дистанційне навчання.