Кіпр спростив в'їзд для вакцинованих українців

Аня Мартинюк 29 червня 2021, 12:42

З липня тест на коронавірус не знадобиться.

Новину передає «Преса України».

З 1 липня громадяни України можуть безперешкодно прибувати на Кіпр. Але лише вакциновані українці. Вони звільняються від зобов'язань щодо лабораторного тесту і самоізоляції/карантину за дотримання деяких умов.

Про це сьогодні, 29 червня, повідомили у посольстві Кіпру в Україні.

«Громадяни звільняються від зобов'язань щодо лабораторного тесту і самоізоляції/карантину при дотриманні наступних умов: 1) вони мають чинний сертифікат про вакцинацію, виданий в Україні; 2) вони отримали щеплення однією з вакцин, затверджених Європейським агентством з лікарських засобів (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen), або вакциною Sputnik V, або Sinopharm (BBIBP COVID-19) станом на 21 травня, і завершили схему вакцинації», - відзначили у посольстві.

Наголошується, що українці можуть мати неукраїнський сертифікат про щеплення.