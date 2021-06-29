Кіпр спростив в'їзд для вакцинованих українців

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З липня тест на коронавірус не знадобиться.
Новину передає «Преса України».
З 1 липня громадяни України можуть безперешкодно прибувати на Кіпр. Але лише вакциновані українці. Вони звільняються від зобов'язань щодо лабораторного тесту і самоізоляції/карантину за дотримання деяких умов.
Про це сьогодні, 29 червня, повідомили у посольстві Кіпру в Україні.
«Громадяни звільняються від зобов'язань щодо лабораторного тесту і самоізоляції/карантину при дотриманні наступних умов: 1) вони мають чинний сертифікат про вакцинацію, виданий в Україні; 2) вони отримали щеплення однією з вакцин, затверджених Європейським агентством з лікарських засобів (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Janssen), або вакциною Sputnik V, або Sinopharm (BBIBP COVID-19) станом на 21 травня, і завершили схему вакцинації», - відзначили у посольстві.
Наголошується, що українці можуть мати неукраїнський сертифікат про щеплення.
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