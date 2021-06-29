CoronaVac назвали ефективною для дітей від 3 до 17 років

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Побічні ефекти у піддослідних були легкими.
Новину передає «Преса України».
Завершилась друга фаза випробувань вакцини китайського виробництва CoronaVac. У науковому журналі Lancet з’явилася інформація про те, що її випробували на дітях. Після першої фази клінічних випробувань антитіла були виявлені у всіх щеплених дітей. Після другої фази, коли піддослідним ввели 1,5 мікрограма препарату, антитіла виявили у 96,8% дітей.
«Діти і підлітки віком від трьох до 17 років добре перенесли щеплення вакциною CoronaVac, вона продемонструвала безпеку і викликала гуморальную реакцію», - відзначили вчені.
Також медики не виявили серйозних побічних реакцій. У однієї дитини виявили пневмонію, проте з вакцинацією цей стан не пов’язали.
13:11: У МОЗ планують заборонити невакцинованим українцям працювати у сфері обслуговування
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