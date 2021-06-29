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Акція ФОПів у Києві – Поліція відібрала у учасників труни та вінки

Аня Мартинюк 29 червня 2021, 11:37
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Акція ФОПів у Києві – Поліція відібрала у учасників труни та вінки

Активісти знову просять звернути увагу на їхні проблеми. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 червня, у Києві проходить марш ФОПів. Учасники акції рухаються до Офісу президента, після чого підуть до ВРУ. Відомо, що вони взяли з собою труни та вінки, однак поліція таку атрибутику відібрала. Відбулися зіткнення.

Тому до президента вони йдуть з плакатами «SAVEФОП». Також в одного учасника акції була помічена мертва птиця. За його словами, вона символізує поточний стан Конституції України.

Як відомо, ФОПи розпочали акції протесту ще в кінці минулого року. Вони вимагали у влади звернути увагу на їх проблеми.

 

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