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Активісти знову просять звернути увагу на їхні проблеми.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 червня, у Києві проходить марш ФОПів. Учасники акції рухаються до Офісу президента, після чого підуть до ВРУ. Відомо, що вони взяли з собою труни та вінки, однак поліція таку атрибутику відібрала. Відбулися зіткнення.
Тому до президента вони йдуть з плакатами «SAVEФОП». Також в одного учасника акції була помічена мертва птиця. За його словами, вона символізує поточний стан Конституції України.
Як відомо, ФОПи розпочали акції протесту ще в кінці минулого року. Вони вимагали у влади звернути увагу на їх проблеми.
12:16: CoronaVac назвали ефективною для дітей від 3 до 17 років
11:37: Акція ФОПів у Києві – Поліція відібрала у учасників труни та вінки
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