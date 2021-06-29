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Дослідники визначили, які вакцини захищають від штаму коронавірусу «Дельта»

Аня Мартинюк 29 червня 2021, 10:57
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Дослідники визначили, які вакцини захищають від штаму коронавірусу «Дельта»

Дослідники порівняли препарати Oxford/AstraZeneca та Pfizer/BioNTech.

Новину передає «Преса України».

Лабораторні висновки Інституту Френсіса Крика та Національного інституту досліджень здоров’я (НІПЛ) Центру біомедичних досліджень UCLH показали, які антикоронавірусні вакцини найбільше ефективні при нині пануючому штамі коронавірусу «Дельта».

Як зазначається, дві дози вакцини проти коронавірусу Oxford/AstraZeneca та Pfizer/BioNTech індукують нижчий рівень антитіл проти варіанту «Дельта», виявленого в Індії, ніж проти інших штамів.  Тим не менше, вакцина Oxford/AstraZeneca провокує появу антитіл в 2,5 рази менше, ніж вакцина Pfizer/BioNTech.

Хоча самі лише рівні антитіл не визначають ефективності вакцини, дослідження підтверджує, що дві дози будь-якої вакцини є важливими для підвищення антитіл до рівня, який, ймовірно, може максимізувати обсяг захисту від важких захворювань та госпіталізації.

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