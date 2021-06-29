ПриватБанк не дозволив використовувати е-підпис усім підряд

Аня Мартинюк 29 червня 2021, 10:17

Користуватися електронним підписом, створеному у банку, дозволять лише фізичним особам.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 червня, стало відомо, що у найбільшому системному банку країни, ПриватБанку, не дозволяють юридичним особам, фізичним особам-підприємцям, самозайнятим використовувати електронний підпис. Такий підпис можуть використовувати лише фізичні особи.

Так, інші особи повинні користуватися SmartID.

«Згідно з чинним законодавством, в банківській системі України застосовуються: 1) кваліфікований ЕП; 2) вдосконалений ЕП; 3) ЕП Національного банку; 4) простий ЕП; 5) кваліфікована електронна печатка; 6) вдосконалена електронна печатка», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, SmartID - це кваліфікований електронний підпис, що є аналогом власноручного підпису.