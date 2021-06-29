Боровся з Джонні Депом: Австралійського віце-прем’єра оштрафували на $150

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На політика «настукав» небайдужий австралієць.
Новину передає «Преса України».
На сьогодні, 29 червня, стало відомо, що віце-прем’єра Австралії оштрафували за те, що він не носив маску на тлі спалаху в країні нового штаму коронавірусу «Дельта». Мова йде про Барнабі Джойса.
У понеділок, 28 червня, Барнабі Джойс прибув на автозаправку в Армідейлі й увійшов до магазину, щоб заплатити - не надягаючи маски. Занепокоєний громадянин повідомив про порушення на гарячу лінію поліції. В результаті Джойс заплатить 200 австралійських доларів штрафу, що еквівалентно близько 150 американським доларам.
«Я їхав до аеропорту. Я забув заправитися… Зайшов, через 30 секунд двісті доларів мені це коштувало, бо я не носив жодної з цих [масок], і це життя», - прокоментував Джойс, зазначивши, що це кумедна історія.
До слова, Джойс набув популярності у 2015 році, коли на посаді міністра сільського господарства переслідував актора Джонні Деппа за порушення правил біозахисту. Актор незаконно ввіз в Австралію своїх двох йоркширських тер'єрів "Пістолета" та "Бу".
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