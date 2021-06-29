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Робочий тиждень в Україні почався зі зміцнення гривні

Аня Мартинюк 29 червня 2021, 08:59
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Робочий тиждень в Україні почався зі зміцнення гривні

Долар здешевів на 6 копійок. 

Новину передає «Преса України».

На сьогодні, 29 червня, НБУ встановив офіційний курс гривні до іноземних валют. Після трьох днів вихідних долар США здешевів на 6 копійок до 27,39 грн. Євро втратило 5 копійок, встановившись на рівні 32,74 грн.

Російський рубль коштує 0,379 грн.

Готівкові курси валют наступні:

Купівля долара проходить за 27,21 грн, продаж за 27,47 грн. Купівля євро проходить за 32,42 грн, продаж за 32,85 грн. Купівля рубля проходить за 0,33 грн, продаж за 0,38 грн.

 

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