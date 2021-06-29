В Україні менше 200 нових коронавірусних хворих

Аня Мартинюк 29 червня 2021, 08:33

Та 5 летальних випадків.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 червня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні було виявлено 182 нових ковідних хворих. Нагадаємо, 28 червня в Україні відзначали День Конституції. Серед нових хворих 10 дітей та 3 медпрацівника.

На жаль, 5 пацієнтів з коронавірусною хворобою померли.

«Також за минулі 24 години було госпіталізовано - 322 людини; недугу подолали 582 особи», - йдеться у повідомленні.

До слова, 28 червня було проведено 10 930 тестів методом ПЛР, 1 463 методом ІФА та 4 282 експрес-тести.