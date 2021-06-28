Что нового может предложить макбук про

zmxn 28 червня 2021, 00:00

Начиная с 2006 года компания Apple положила начало классической линейке своих ноутбуков, регулярно выпуская новые модели. В этом году они порадует пользователей двумя новыми 14 и 16-дюймовыми макбук про, усовершенствованными с учетом новых тенденций и пожеланий пользователей, возникших при пользовании предыдущих моделей.

Какие обновления получит макбук про

У всех желающих купить макбук про 2021 года есть возможность ознакомиться с изменениями, ожидающими модель эту модель. Основными отличиями, по предварительным прогнозам, станут:

процессор нового поколения Apple Siliсon;

разъем MagSafe;

оснащение слотом SD;

дополнительный HDMI разъем;

обновленный дизайн;

отсутствие клавиатуры Touch Bar.

Год назад Apple снабдила 13-дюймовые модели макбук про процессоры собственного производства - Apple Siliсon М1. Согласно прогнозам, в этом году запланированные к выпуску модели получат процессоры нового поколения. Имея до 16 производительных и 4 высокоэффективных ядра, они будут способны превзойти по производительности любой из процессоров Intel.

Новая модель макбук про будет оснащена большим количеством портов. В частности, SD- картридером, размещенным на правой стороне устройства, а также дополнительным разъемом HDMI. Кроме этого Apple планирует вернуть разъем для зарядки MagSafe, который использовался в ранее выпущенных моделях (с 2006 по 2016 год), а после была заменена на USB-С. Беспроводная магнитная зарядка имеет шанс на возвращение, но, при этом не исключает возможность заряжать устройство через USB-С.

Также новые модели ожидает обновление дизайна. Текущую, размером 13,3 дюйма, модель заменит 14-дюймовая, а новая 16-дюймовая версия заменит текущую с таким же размером. Предположительно, размер корпуса 14-дюймовой модели останется прежним, а размер дисплея увеличится благодаря уменьшению лицевых панелей. В отличие от предыдущих моделей с изогнутыми краями, новые получат форм-фактор, имеющий плоские края, как у iPhone 12.

Еще одним отличием от предыдущих моделей станет отсутствие сенсорной панели Touch Bar. Как оказалась, она редко бывает полезна и новой модели может быть заменена на физические клавиши.

Когда ожидать новую модель

07 июня стартовала конференция WWDC, которая ежегодно рассказывает о новых продуктах, в том числе и аппаратных, разработанных Apple. Однако в этом году будут анонсированы только обновления операционных систем, а презентация нового макбук про планируется не раньше третьего квартала.