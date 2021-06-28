Мати Ілона Маск показала дитяче фото сина

Аня Мартинюк 28 червня 2021, 14:00

З нагоди 50-річчя засновника SpaceX та Tesla.

Новину передає «Преса України».

Мати Ілона Маск, Мей Маск, опублікувала знімок засновника Tesla і SpaceX у дитинстві. Так, фото було опубліковане у соцмережах з нагоди 50-річчя Ілона Маска. Мільярдер відповів на публічне повідомлення матері у Twitter смайликом у вигляді червоного серця, яке заохотило його шанувальників виштовхнути хештег «HappyBirthdayElonMusk» в тренди.

Happy birthday ⁦@elonmusk⁩ ???????? Thank you for this wonderful day 50 years ago. You have brought me great joy. Lots of love ❤️❤️❤️ #HappyBirthdayElonMusk now trending ???????? pic.twitter.com/xro3QwQD1z — Maye Musk (@mayemusk) June 28, 2021

Ілон Маск, який народився в Преторії, Південно-Африканська Республіка, в 1971 році, став одним із найбагатших людей у світі завдяки вартості своєї компанії з виробництва електромобілів Tesla. За оцінками, його чистий капітал становить близько 184 млрд доларів.