Землю продавати не можна – Мороз виступив на засіданні ВРУ

Аня Мартинюк 28 червня 2021, 13:33

Політик попередив, що це буде кінцем для України.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 червня, екс-спікер парламенту Олександр Мороз виступив на урочистому засіданні ВРУ з нагоди Дня Конституції. Він заявив, що усі в Україні повинні знати конституцію, від президента до школяра, й наголосив, що землю продавати не можна.

«Володимир Олександрович, Дмитро Олександрович, депутати! Українську землю не можна перетворювати в товар. Це буде кінець для України», - додав Мороз.

Мороз зауважив, що формула демократії «Народ - Конституція – влада», а в Україні формула набула такого вигляду: «народ - влада, і далі Конституція, яку можна змінити, переробити і так далі».