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Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 червня, екс-спікер парламенту Олександр Мороз виступив на урочистому засіданні ВРУ з нагоди Дня Конституції. Він заявив, що усі в Україні повинні знати конституцію, від президента до школяра, й наголосив, що землю продавати не можна.
«Володимир Олександрович, Дмитро Олександрович, депутати! Українську землю не можна перетворювати в товар. Це буде кінець для України», - додав Мороз.
Мороз зауважив, що формула демократії «Народ - Конституція – влада», а в Україні формула набула такого вигляду: «народ - влада, і далі Конституція, яку можна змінити, переробити і так далі».
13:33: Землю продавати не можна – Мороз виступив на засіданні ВРУ
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