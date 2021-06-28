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Президента назвали вбивцею Конституції.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 червня, під час урочистого виступу президента Володимира Зеленського у ВРУ деякі депутати слухали лідера країни у провокаційних футболках. Так, футболки містили напис «Зе вбивця Конституції».
Серед учасників такої акції перший генпрокурор України Віктор Шишкін і екс-нардеп Степан Хмара.
До слова, під час виступу з нагоди Дня Конституції України Володимир Зеленський зазначив, що шведи передадуть 3 копії Конституції Пилипа Орлика. Так, вперше за 300 років оригінал документу потрапить в Україну. Також президент заявив, що вносить у ВРУ законопроект про Великий герб України як невідкладний.
13:33: Землю продавати не можна – Мороз виступив на засіданні ВРУ
12:58: «Зе вбивця Конституції»: На урочистому засіданні ВРУ Зеленського слухали в футболках
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