«Зе вбивця Конституції»: На урочистому засіданні ВРУ Зеленського слухали в футболках

Аня Мартинюк 28 червня 2021, 12:58

Президента назвали вбивцею Конституції.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 червня, під час урочистого виступу президента Володимира Зеленського у ВРУ деякі депутати слухали лідера країни у провокаційних футболках. Так, футболки містили напис «Зе вбивця Конституції».

Серед учасників такої акції перший генпрокурор України Віктор Шишкін і екс-нардеп Степан Хмара.

До слова, під час виступу з нагоди Дня Конституції України Володимир Зеленський зазначив, що шведи передадуть 3 копії Конституції Пилипа Орлика. Так, вперше за 300 років оригінал документу потрапить в Україну. Також президент заявив, що вносить у ВРУ законопроект про Великий герб України як невідкладний.