iPhone 13 матиме дещо покращені фотокамери

Аня Мартинюк 28 червня 2021, 12:20

Про оновлення в камерах розповіли джерела.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 червня, стало відомо, що надширока камера на iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max включатиме автофокус. Про це заявив Мінг-Чі Куо, аналітик, який має великий досвід роботи з інформацією Apple.

Так, ультраширокий об'єктив на iPhone 12 вже мав автофокус, але насправді він використовує фіксований фокус, тобто, користувач не можете сфокусуватись на конкретному об'єкті. Насправді це не величезна проблема, оскільки надширокі знімки, як правило, виконуються на пейзажах, де деталі досить віддалені, щоб у будь-якому випадку бути у фокусі. Додавання автофокусу допоможе ультрашироким фотографіям коротшого діапазону.

Також зазначається, що iPhone 13 Pro та Pro Max матимуть шестиелементний надширокий об'єктив, порівняно з п'ятьма в iPhone 12. Це зміна, яка може призвести до покращення якості зображень.