Журналісти показали сестру-близнючку Геннадія Кернеса

Аня Мартинюк 28 червня 2021, 11:38

Сестра Вікторія проживає у Москві.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 червня, українські журналісти показали фото сестри-близнючки покійного Геннадія Кернеса. Мова йде про Вікторію. Відомо, що жінка мешкає в Москві.

Нагадаємо, про те, що у колишнього мера Харкова є сестра-близнючка, повідомив раніше один із синів Кернеса – Данило.

«Така, як він, тільки з волоссям і грудьми. Мені якось дзвонить один приятель з аеропорту - в жаху. Каже, уявляєш, бачив тільки що Кернеса в кучерях і з четвертим розміром грудей. Я його заспокоїв і пояснив, що це близнючка», - зазначив Данило.

Фото Вікторії представили журналісти видання «Страна». Відомо, що жінка не була на похоронах брата.