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Сестра Вікторія проживає у Москві.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 червня, українські журналісти показали фото сестри-близнючки покійного Геннадія Кернеса. Мова йде про Вікторію. Відомо, що жінка мешкає в Москві.
Нагадаємо, про те, що у колишнього мера Харкова є сестра-близнючка, повідомив раніше один із синів Кернеса – Данило.
«Така, як він, тільки з волоссям і грудьми. Мені якось дзвонить один приятель з аеропорту - в жаху. Каже, уявляєш, бачив тільки що Кернеса в кучерях і з четвертим розміром грудей. Я його заспокоїв і пояснив, що це близнючка», - зазначив Данило.
Фото Вікторії представили журналісти видання «Страна». Відомо, що жінка не була на похоронах брата.
11:38: Журналісти показали сестру-близнючку Геннадія Кернеса
08:57: Лучшие наручные часы
11:24: Зеленський перерахував своїх потенційних конкурентів на виборах
10:48: Переказ коштів на карту – У податковій зацікавились українцями, які здійснюють повсякденні транзакції
10:15: В МОЗ почали випускати нові страшилки про штам коронавірусу «Дельта»
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