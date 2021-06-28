Зеленський привітав українців з Днем Конституції

Лучшие наручные часы 08:57
Зеленський перерахував своїх потенційних конкурентів на виборах 11:24
Переказ коштів на карту – У податковій зацікавились українцями, які здійснюють повсякденні транзакції 10:48
В МОЗ почали випускати нові страшилки про штам коронавірусу «Дельта» 10:15
Звички при владі – Стефанчук закінчує будівництво особняка 09:39
Организация похорон в Санкт-Петербурге: выбор между кремацией и погребением 09:00
Здорову їжу можна купити далеко не в кожному супермаркеті 14:34
Оголошена дата початку попереднього замовлення нашумілого телефону Sony Xperia 1 III 14:05
Єгипет прийматиме у себе туристів без тесту на коронавірус 13:43
Кіркорова оголосили загрозою національній безпеці України 13:18
Також українців привітала найвпливовіша жінка країни.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 червня, український президент Володимир Зеленський привітав співгромадян з 25-річчям Конституції країни.
«Конституції України - 25! Вона молода, але зріла і мудра. Вона демократична і людиноцентрична, адже третина її статей присвячена правам і свободам людини і громадянина. Конституція - символ нашої держави, історії та незалежності! Щиро вітаю всіх нас з цим особливим святом», - зазначив президент у соцмережах.
До слова, з Днем Конституції українців також привітала найвпливовіша жінка України, американка Крістіна Квін. Вона наголосила, що США виступають надійним партнером України і підтримують її в протистоянні російській агресії і в реалізації програми реформ.
11:38: Журналісти показали сестру-близнючку Геннадія Кернеса
08:57: Лучшие наручные часы
11:24: Зеленський перерахував своїх потенційних конкурентів на виборах
10:48: Переказ коштів на карту – У податковій зацікавились українцями, які здійснюють повсякденні транзакції
10:15: В МОЗ почали випускати нові страшилки про штам коронавірусу «Дельта»
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.