Зеленський привітав українців з Днем Конституції

Аня Мартинюк 28 червня 2021, 11:01

Також українців привітала найвпливовіша жінка країни.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 червня, український президент Володимир Зеленський привітав співгромадян з 25-річчям Конституції країни.

«Конституції України - 25! Вона молода, але зріла і мудра. Вона демократична і людиноцентрична, адже третина її статей присвячена правам і свободам людини і громадянина. Конституція - символ нашої держави, історії та незалежності! Щиро вітаю всіх нас з цим особливим святом», - зазначив президент у соцмережах.

До слова, з Днем Конституції українців також привітала найвпливовіша жінка України, американка Крістіна Квін. Вона наголосила, що США виступають надійним партнером України і підтримують її в протистоянні російській агресії і в реалізації програми реформ.