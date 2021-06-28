Удар по Tesla: Китай відкликає автівки

Аня Мартинюк 28 червня 2021, 09:06

Китай - найважливіший ринок Tesla після США.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 червня, стало відомо, що китайський уряд наказав відремонтувати усі автівки Tesla. Мова йде про 285 000 транспортних засобів, які мають проблеми з безпекою.

У заяві Державної адміністрації з питань регулювання ринку було зазначено, що ремонту підлягають 211 256 машин місцевого виробництва Model 3 та 35 665 імпортних, а також 38 599 китайських моделей Ys. Виробник автомобілів у Каліфорнії лише розпочав поставки спортивного автомобіля Model Y у січні, тож відкликання торкнеться майже кожного водія, який купив його.

За попередніми даними, системи автопілота автомобілів можуть активуватися автоматично, що може призвести до аварій від раптового прискорення. У більшості випадків виправлення має бути здійснено віддалено за допомогою онлайн-оновлення функції активного круїз-контролю автомобілів. Tesla оновить програмне забезпечення безкоштовно.