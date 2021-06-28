Лучшие наручные часы

zmxn 26 червня 2021, 08:57

Всем известно, что лучшие часы делают в Швейцарии. А самый известный швейцарский бренд – Vacheron Constantin. Эта компания – старейший в мире производитель часов. Создана в 1755 году. Часы этого бренда отличаются элегантным дизайном и надежностью. Но это очень дорогой бренд. Цена на часы стартует от 5000 долларов, а стоимость самых дорогих – 1,5 миллиона долларов. Это уже не просто часы, а произведение искусства.

Конечно, наручные часы этой марки позволить себе могут единицы.

Компаний, выпускающих часы, очень много. Какие-то существуют столетия, а некоторые исчезают так же быстро, как и появились. Есть множество достойных компаний, возможно, менее известных, чем швейцарский бренд. Их продукция заслуживает и внимания, и в отдельных случаях – восхищения.

В современном мире такой аксессуар, как часы, не теряют актуальности. Они несут не только функциональную нагрузку, но и эстетическую. Часы могут стать ярким штрихом в вашем образе. Часы могут подойти к любому стилю в одежде – классическому или спортивному. Даже самому экстремальному спортсмену можно найти подходящий вариант: противоударные, со сверхпрочным стеклом и корпусом, защищенные от пыли и влаги, пригодные даже для подводного плавания.

Как выбрать часы

Покупая наручные часы для себя или в подарок, нетрудно растеряться – их действительно очень много, и все разные. Начиная от недорогих моделей в пластиковом корпусе и заканчивая такими, которые выглядят как ювелирное украшение. Упростить выбор могут ответы на следующие вопросы:

для кого часы – мужчины, женщины, ребенка;

основной стиль этого человека;

механические или кварцевые;

материал корпуса – металл или пластик;

с браслетом или ремешком;

сумма, которую готовы заплатить.

Где покупать

Выбор часов по вышеуказанным критериям – это половина дела. Внешний вид аксессуара важен, но не менее важна и надежность. Чтобы купленные часы служили долгие годы, выбирайте продавца с хорошей репутацией.

Покупку нужно делать в магазине, который является официальным представителем часовых компаний. В этом случае приобретете оригинальный товар, получите официальную гарантию. В подобных магазинах выбор моделей разнообразен и диапазон цен удовлетворит любого клиента.

Примером подобного магазина является «Бест Тайм». На сайте можно выбрать и приобрести часы на любой вкус по разумным ценам и с гарантированно высоким качеством. Быстрая и во многих случаях бесплатная доставка. Качество обслуживания и товаров порадует самого предвзятого клиента!