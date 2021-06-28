В МОЗ розповіли про новий коронавірусний рекорд

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А саме найменшу кількість нових виявлених хворих.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 червня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні виявили всього 285 нових корона вірусних хворих. Це мінімум з початку поточного року. Серед нових хворих 19 дітей та 3 медпрацівника.
«Також за минулу добу: госпіталізовані - 384 осіб; летальних випадків - 9; одужали - 723 осіб», - йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що за добу протестовано 12098 осіб методом ПЛР, 2 442 людини методом ІФА, 4937 чоловік експрес-тестами.
За весь період пандемії в Україні від коронавірусу померли 52 295 осіб.
08:57: Лучшие наручные часы
11:24: Зеленський перерахував своїх потенційних конкурентів на виборах
10:48: Переказ коштів на карту – У податковій зацікавились українцями, які здійснюють повсякденні транзакції
10:15: В МОЗ почали випускати нові страшилки про штам коронавірусу «Дельта»
09:39: Звички при владі – Стефанчук закінчує будівництво особняка
09:00: Организация похорон в Санкт-Петербурге: выбор между кремацией и погребением
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