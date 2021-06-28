В МОЗ розповіли про новий коронавірусний рекорд

Аня Мартинюк 28 червня 2021, 08:31

А саме найменшу кількість нових виявлених хворих.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 червня, у прес-службі МОЗ повідомили, що за минулу добу в Україні виявили всього 285 нових корона вірусних хворих. Це мінімум з початку поточного року. Серед нових хворих 19 дітей та 3 медпрацівника.

«Також за минулу добу: госпіталізовані - 384 осіб; летальних випадків - 9; одужали - 723 осіб», - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що за добу протестовано 12098 осіб методом ПЛР, 2 442 людини методом ІФА, 4937 чоловік експрес-тестами.

За весь період пандемії в Україні від коронавірусу померли 52 295 осіб.