Организация похорон в Санкт-Петербурге: выбор между кремацией и погребением

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Что необходимо решать в первую очередь, когда приходится заниматься организацией похорон? Если смерть застала в домашних условиях, приходится вызывать врача и наряд полиции. Ведь нужно установить факт летального исхода. И когда тело покойника отправлено в морг, родственники должны подумать над вопросом, какой вариант похорон лучше выбрать. Ведь с Санкт-Петербурге предлагается как традиционное погребение, так и кремация.
К вопросу выбора способа похорон необходимо отнестись очень ответственно. Ведь потом что-то менять окажется поздно. Например, когда будут куплены траурные венки и дубовый крест на могилу, а семья решит согласиться на кремацию, так как это обходится дешевое, деньги за такие атрибуты окажутся выкинутыми на ветер. Особенно когда потом урна с прахом будет помещаться в колумбарий.
С традиционным погребением все понятно, потому что это дает возможность потом посетить родственникам могилу. А в чем преимущество кремации? Оказывается, у этого варианта имеются свои плюсы:
- получится сэкономить определенные деньги;
- загрязнение экологии происходит в минимальных количествах;
- эмоциональная нагрузка ослабляется;
- покупать траурных атрибутов нужно меньше.
Семья умершего может и не присутствовать на процедуре подачи гроба с содержимым внутрь печи. К тому же, имеется возможность согласиться на услугу фальш-кремации. В этом случае она всю работу предоставляет ритуальному агентству. А потом просто получает урну с прахом.
Но чтобы правильно провести траурное мероприятие, необходимо решить целый ряд вопросов. Важно понять, что как для погребения на кладбище, так и для кремации понадобятся определенные документы. Их приходится оформлять в разных госучреждениях. При получении свидетельства о смерти в ЗАГСе заберут паспорт умершего. А потом он снова понадобится. Чтобы не возникло проблем, стоит еще до посещения ЗАГСа сделать несколько ксерокопий паспорта. Также для процедуры кремации нужно в полиции взять письменное разрешение. Для погребения на кладбище оно не потребуется.
Чтобы упростить процесс организации похорон, необходимо обратиться за помощью в Городскую Ритуальную Службу. Эта компания предпочитает держать баланс между качеством и ценами. Если первый пункт всегда на высоте, то второй - как можно ниже. И если зайти на сайт данной компании https://spbgorritual.ru, в этом можно убедиться. Здесь удастся получить как ритуальные услуги, так и траурные атрибуты по самым низким расценкам. А если надо проконсультироваться по поводу оформления пособия на погребение или по другому вопросу, даже среди ночи можно звонить по телефону 8(812)500-35-33.
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09:00: Организация похорон в Санкт-Петербурге: выбор между кремацией и погребением
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