Здорову їжу можна купити далеко не в кожному супермаркеті

Аня Мартинюк 24 червня 2021, 14:34

Збалансована дієта полягає у додавання всіх основних компонентів, необхідних організму для правильного функціонування. Збалансована дієта також говорить про пропорційне харчування. Це означає, що людина не тільки правильні продукти, але і отримує їх у більшій кількості. Важно слідкувати, які акції Велика Кишеня пропонує своїм покупцям, які піклуються про своє здоров'я.

Збалансувати свій раціон

Харчування вважається збалансованим, якщо воно містить:

Вуглеводи.

Вітаміни.

Мінерали.

Ненасичені жири.

Протеїн.

Клітковину.

Вуглеводи є відмінним джерелом енергії, і повинні складати приблизно 60% раціону людини або 310 грамів. Потрібно їсти багато продуктів, багатих на углеводи, такі як рис, макаронні вироби, картопля та пшениця.

Сьогодні існує так багато незамінних вітамінів, але звернути увагу слід на споживання наступних: вітамін A, вітамін C, вітамін B і вітамін D. Іх краще отримувати з фруктів та овочів.

Мінерали здатні вивільняти енергію з продуктів харчування, а також взаємодіяти з органами. Наприклад, кальцій здатний розвивати кістки та зуби. Найбільш важливі мінерали в раціоні: йод, калій, натрій.

Багато людей уникають жирної їжі, думаючи, що вона збільшує вагу, але це далеко не так. Здорові жири - це жири, отримані з хороших джерел. Це молочні продукти, м’ясо та риба. Іх основна функція - регулювання температури тіла, а також засвоєння вітамінів. Потрібно їсти близько 70 граммів жирів за день.

Білок поступає в основному з м'яса, а дієтичні рекомендації передбачають, що людина отримує його в основному з нежирних м'ясних джерел. У першу чергу білок допомагає розвитку шкіри, волосся та м'язів. Максимальна денна доза встановлена ​​в розмірі 50 грамів для дорослої людини.

Клітковина допомагає насититися і допомагає правильному травленню. Це в першу чергу пов'язано з контролем рівня холестерину. Продукти, багаті клітковиною, включають овсянку, висівку, а також овочі. Приймати потрібно близько 30 граммів клітковини в день.

Не варто забувати про воду

Мало хто задумується про важливість води у своєму раціоні. Газовані напої, кава, чай та соковмісні напої не можуть бути такими же корисними як вода. Вона зволожує тіло та полегшує рух усіх вищепереглянутих компонентів.