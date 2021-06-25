Зеленський перерахував своїх потенційних конкурентів на виборах

Аня Мартинюк 25 червня 2021, 11:24

Кличка конкурентом він не вважає.

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього немає конкурентів серед політиків, які могли б претендувати на його місце. Відповідна заява прозвучала в ефірі програми VIP з Наталією Мосейчук.

«Не хочу нікого образити, я вважаю, що у мене немає жодного конкурента. Мої конкуренти - це інфраструктура, війна, бідність людей. Це - найголовніше... тому що я хочу це змінити. Якщо це не зміню, це головні мої конкуренти», - заявив український лідер.

Також своїм конкурентом Зеленський не вважає Віталія Кличка. За його словами, Кличко – мер і у нього вже є всі важелі, влада.