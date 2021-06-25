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Кличка конкурентом він не вважає.
Новину передає «Преса України».
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього немає конкурентів серед політиків, які могли б претендувати на його місце. Відповідна заява прозвучала в ефірі програми VIP з Наталією Мосейчук.
«Не хочу нікого образити, я вважаю, що у мене немає жодного конкурента. Мої конкуренти - це інфраструктура, війна, бідність людей. Це - найголовніше... тому що я хочу це змінити. Якщо це не зміню, це головні мої конкуренти», - заявив український лідер.
Також своїм конкурентом Зеленський не вважає Віталія Кличка. За його словами, Кличко – мер і у нього вже є всі важелі, влада.
11:24: Зеленський перерахував своїх потенційних конкурентів на виборах
10:48: Переказ коштів на карту – У податковій зацікавились українцями, які здійснюють повсякденні транзакції
10:15: В МОЗ почали випускати нові страшилки про штам коронавірусу «Дельта»
09:39: Звички при владі – Стефанчук закінчує будівництво особняка
14:05: Оголошена дата початку попереднього замовлення нашумілого телефону Sony Xperia 1 III
13:43: Єгипет прийматиме у себе туристів без тесту на коронавірус
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