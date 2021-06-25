Переказ коштів на карту – У податковій зацікавились українцями, які здійснюють повсякденні транзакції

Аня Мартинюк 25 червня 2021, 10:48

Українців закликали доносити на продавців, які просять оплату на банківську карту фізичної особи.

Новину передає «Преса України».

У Державній податковій службі (ДПС) нагадали українцям, що систематичне отримання грошей на рахунок фізичної особи за товари є ознакою господарської діяльності. Так, у разі проведення такої діяльності без держреєстрації, доведеться платити штраф до 85 тисяч гривень.

«В основному продавці, що використовують зазначену схему продажу, не зареєстровані суб'єктами господарювання в установленому порядку. Такі розрахунки проводяться з грубими порушеннями податкового законодавства, продавці отримують невраховані доходи, не платять певні податки, збори і обов'язкові платежі», - відзначили у прес-службі ДПС.

Як зазначається, така практика негативно впливає на наповнення державного бюджету. Покупців також закликали не замовляти товар у сумнівних продавців, які таким чином можуть ухилятися від сплати податків. Також українців закликали повідомляти про випадки, коли продавці просять переказати кошти на карту.