В МОЗ почали випускати нові страшилки про штам коронавірусу «Дельта»

Аня Мартинюк 25 червня 2021, 10:15

Заразний, швидко поширюється, «вакцинований імунітет» може не допомогти.

Новину передає «Преса України».

Провідний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська заявила, що штам коронавірусу під назвою «Дельта» втричі заразніший від інших штамів коронавірусу. Він уже виявлений на території України.

Виступаючи в програмі "Народ проти" в ефірі каналу "Україна 24", вона зазначила, що у США стурбовані новим штамом, адже він набагато легше поширюється й в будь-який момент може знадобитися госпіталізація великої кількості людей.

«Такі штами частково "вислизають" від вакцинального і природного імунітету. Те, що робиться в Росії - це просто страшно. Там вертикальні криві підвищення захворюваності», - додала вона.

Нагадаємо, в МОЗ очікують спалах нового штаму коронавірусу в осінньо-зимовий період.