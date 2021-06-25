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В англійському стилі.
Новину передає «Преса України».
Українські журналісти показали осособняк віце-спікера та представника президента у ВРУ Руслана Стефанчука. Так, він закінчує будівництво біля Києва. Особняк на 270 кв. метрів виконаний в англійському стилі.
Маєток знаходиться в селі Білогородка, що в 30 км від Києва. У декларації Стефанчука зазначено, що це недобудована садиба. По факту це котедж на два поверхи. Стефанчуку залишилось завершити внутрішні оздоблювальні роботи.
На території можна побачити сосни. Варто зазначити, що територія Стефанчука доволі скромна, всього 10 соток. Ділянка була придбана 5 років тому за 275 000 грн. На будівництво було витрачено майже 2,4 млн грн тільки в 2019 році.
10:48: Переказ коштів на карту – У податковій зацікавились українцями, які здійснюють повсякденні транзакції
10:15: В МОЗ почали випускати нові страшилки про штам коронавірусу «Дельта»
09:39: Звички при владі – Стефанчук закінчує будівництво особняка
14:05: Оголошена дата початку попереднього замовлення нашумілого телефону Sony Xperia 1 III
13:43: Єгипет прийматиме у себе туристів без тесту на коронавірус
13:18: Кіркорова оголосили загрозою національній безпеці України
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