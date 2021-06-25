НБУ різко ослабив гривню до долара США

Аня Мартинюк 25 червня 2021, 09:02

Американська валюта повернула собі одразу 17 копійок.

Новину передає «Преса України».

НБУ встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Американська валюта коштує 27,45 грн, що на 17 копійок більше від попереднього встановленого банком курсу.

Євро здорожчало на 19 копійок до 32,79 грн. Готівкові курси валют наступні.

Купівля долара проходить за 27,29 грн, продаж за 27,56 грн. Купівля євро проходить за 32,46 грн, продаж за 32,91 грн.