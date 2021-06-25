Байден закликав американців терміново вакцинуватися

Аня Мартинюк 25 червня 2021, 08:32

Через новий штам коронавірусу.

Новину передає «Преса України».

Американський президент Джо Байден заявив, що в результаті поширення нового штаму коронавірусу «Дельта» у США очікується збільшення смертей. Тому американський лідер закликав людей вакцинуватися.

Відповідна заява пролунала в Північній Кароліні, де виступив президент.

«Понад 600 тисяч американців померли, (...) і за цим штамом "Дельта"(...) будуть і інші. Ви знаєте, що це станеться», - заявив він.

За його словами, «Дельта» легше переноситься і може бути більш смертоноснішим та не безпечнішим для молоді.