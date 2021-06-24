Оголошена дата початку попереднього замовлення нашумілого телефону Sony Xperia 1 III

Аня Мартинюк 24 червня 2021, 14:05

Але дата випуску смартфону все ще невідома.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 червня, стало відомо, що новинку від Sony, преміям смартфон Xperia 1 III, можна попередньо замовити з 1 липня. За даними американського роздрібного продавця B&H, попередні замовлення на Xperia 1 III починаються уже через декілька днів й ціна на телефон становитиме 1299 доларів.

Sony виставила телефон для попереднього замовлення в своєму російському магазині, де ціна становить 99 990 рублів, що еквівалентно приблизно 1300 доларам. До слова, вперше Sony Xperia 1 III був представлений 14 квітня 2021 року.