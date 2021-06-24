Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Дубілет допоможе українцям швидше продати паї
  • ПЄС вимагає повного закриття кордону з Росією
  • Українцям планують скоротити кількість вихідних днів

Оголошена дата початку попереднього замовлення нашумілого телефону Sony Xperia 1 III

Аня Мартинюк 24 червня 2021, 14:05
Версія для друку
Оголошена дата початку попереднього замовлення нашумілого телефону Sony Xperia 1 III

Але дата випуску смартфону все ще невідома.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 червня, стало відомо, що новинку від Sony, преміям смартфон Xperia 1 III, можна попередньо замовити з 1 липня. За даними американського роздрібного продавця B&H, попередні замовлення на Xperia 1 III починаються уже через декілька днів й ціна на телефон становитиме 1299 доларів.

Sony виставила телефон для попереднього замовлення в своєму російському магазині, де ціна становить 99 990 рублів, що еквівалентно приблизно 1300 доларам. До слова, вперше Sony Xperia 1 III був представлений 14 квітня 2021 року.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції