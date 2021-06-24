Оголошена дата початку попереднього замовлення нашумілого телефону Sony Xperia 1 III 14:05
Єгипет прийматиме у себе туристів без тесту на коронавірус 13:43
Кіркорова оголосили загрозою національній безпеці України 13:18
В липні в Україну прибуде понад 5 млн доз вакцини Coronavac 13:08
На посаду прес-секретаря Зеленського претендують дві людини 12:07
Винахідлива дубенчанка вирішила нажитися на непотрібному цуценяті 14:54
В Італії нещеплених медиків почали відсторонювати від роботи 10:20
Коронавірусний рекорд – Кількість нових хворих йде на спад 09:42
З’явилася реакція українців на виліт збірної з Євро-2020 08:34
Але дата випуску смартфону все ще невідома.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 червня, стало відомо, що новинку від Sony, преміям смартфон Xperia 1 III, можна попередньо замовити з 1 липня. За даними американського роздрібного продавця B&H, попередні замовлення на Xperia 1 III починаються уже через декілька днів й ціна на телефон становитиме 1299 доларів.
Sony виставила телефон для попереднього замовлення в своєму російському магазині, де ціна становить 99 990 рублів, що еквівалентно приблизно 1300 доларам. До слова, вперше Sony Xperia 1 III був представлений 14 квітня 2021 року.
14:05: Оголошена дата початку попереднього замовлення нашумілого телефону Sony Xperia 1 III
13:43: Єгипет прийматиме у себе туристів без тесту на коронавірус
13:18: Кіркорова оголосили загрозою національній безпеці України
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.