Єгипет прийматиме у себе туристів без тесту на коронавірус

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Але є одне «але».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 24 червня, стало відомо, Єгипет дозволив іноземцям, які отримали вакцину від коронавірусної інфекції, прибувати в країну на відпочинок без проходження відповідного тесту.
Повністю вакциновані від COVID-19 іноземці можуть в'їжджати в Єгипет за умови надання сертифіката про проходження вакцинації. Про це заявило міністерство охорони здоров'я і народонаселення Єгипту.
Так, Єгипет визнаватиме вакцини, які схвалила ВООЗ.
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13:18: Кіркорова оголосили загрозою національній безпеці України
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