Єгипет прийматиме у себе туристів без тесту на коронавірус

Аня Мартинюк 24 червня 2021, 13:43

Але є одне «але».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 червня, стало відомо, Єгипет дозволив іноземцям, які отримали вакцину від коронавірусної інфекції, прибувати в країну на відпочинок без проходження відповідного тесту.

Повністю вакциновані від COVID-19 іноземці можуть в'їжджати в Єгипет за умови надання сертифіката про проходження вакцинації. Про це заявило міністерство охорони здоров'я і народонаселення Єгипту.

Так, Єгипет визнаватиме вакцини, які схвалила ВООЗ.