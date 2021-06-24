Кіркорова оголосили загрозою національній безпеці України

Аня Мартинюк 24 червня 2021, 13:18

Ймовірно, через те, що звинуватив українського президента у зраді.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 24 червня, стало відомо, що відомий російський співак, народний артист України Філіп Кіркоров досі не зможе давати концерти в Україні. У Міністерстві культури і інформаційної політики заявили, що в СБУ визначили артиста як загрозу національній безпеці України.

У чорному списку Кіркоров з'явився після того, як звинуватив Володимира Зеленського в зраді, адже той не пустив його в Україні для виступів.

«11 червня 2021 в Міністерство культури і інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України про включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, Кіркорова Філіппа Бедросовича», - відзначили в міністерстві.

22 червня прохання було автоматично задоволено. До слова, Кіркоров виступає в анексованому Криму. Тому заборону на в'їзд в Україну він отримав ще раніше.